Va in scena alle 21.45 Sassuolo-Juventus, valida per 33esima giornata di Serie A. Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A dirigere l'incontro è Paolo Valeri, arbitro della sezione Aia di Roma 2. Gli assistenti sono Sergio Ranghetti e Stefano Liberti. Il quarto uomo è Juan Luca Sacchi. Al Var c'è Daniele Chiffi, assistito da Mauro Galetto.

Il Sassuolo, in un ottimo momento di forma, insegue ancora il sogno Europa League. La Juve gioca per chiudere prima possibile la pratica scudetto.



Ecco gli episodi da moviola in Sassuolo-Juventus:



62' - Contendendo il pallone a Magnanelli, Ronaldo colpisce coi tacchetti il 4 del Sassuolo sul ginocchio: ammonito CR7

58' - Terzo ammonito nel Sassuolo: è Berardi, che spinge Dybala da dietro a 30 metri dalla porta

53' - Ammonito Kyriakopoulos per un tackle in scivolata eccessivamente veemente su Bernardeschi

50' - Caputo si guadagna di esperienza la punizione che porta alla punizione del 2-2 di Berardi, ma il tocco di Bentancur sulla sua gamba c'era

49' - Rugani si presenta in campo mettendo giù Caputo in mezzo al campo: proteste del Sassuolo, ma niente giallo

46' - Punizione a due in area per la Juve: azzardato retropassaggio di Magnanelli che si alza a campanile, Consigli per evitare l'angolo la blocca con le mani

45' + 2 - Bernardeschi cade a metà campo senza aver subito fallo, dopodiché va a rincorrere Berardi e lo stende da dietro: cartellino giallo per l'esterno bianconero

42' - Ronaldo sgambettato sulla trequarti da Magnanelli, in netto ritardo: il capitano del Sassuolo è il primo ammonito del match

31' - Danilo ferma irregolarmente Kyriakopoulos dopo essere stato saltato dal terzino greco, Valeri si limita a redarguirlo

16' - Silent check per possibile tocco col braccio di Matuidi su un sinistro da fuori di Berardi: il francese ha deviato col corpo, è semplice corner per il Sassuolo

1' - Partiti!