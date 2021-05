Prove d'italiano a bordo campo per Weston McKennie. Mentre si scalda per entrare nel secondo tempo di Sassuolo-Juve, il centrocampista texano si stava esercitando con il preparatore atletico per imparare come si dice 'stand up' in italiano. Lo racconta Dazn, secondo il quale l'ex Schalke provava proprio a fare esercizio di lunga: 'Alzeti'. Quasi. 'Alzati'. Eccolo, sì. Meglio. Ora Weston è pronto a entrare in campo e...a parlare la nostra lunga.