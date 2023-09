Non brilla, ma è comunque tra i pochi a salvarsi. Nel match di ieri contro ilnon ha sfigurato Weston, ancora in campo dal primo minuto nel "nuovo" ruolo di esterno destro. "Peccato per lache abbia un'autonomia limitata perchè per un tempo schiaccia Vina e compagni e si procura il gol-autogol. Poi cala e il cambio ci sta" scrive La Gazzetta dello Sport, che lo "premia" con un 6 come Tuttosport: "Da esubero e, tutto sommmato, da fuori ruolo, nel primo tempo è tra i pochi bianconeri a lasciarsi apprezzare per dinamismo e occasioni create". 5.5, invece, da parte de Il Corriere dello Sport che commenta così: "Entra in modo decisivo nell'azione del pareggio. Poi si eclissa".Anche noi de ilBianconero gli abbiamo dato la sufficienza: "Primo tempo in cui incide, fa persino la differenza. Inizio ripresa? Non ne aveva già più. E torna la disorganizzazione".