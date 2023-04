Pubblico delle grandi occasioni domenica 16 aprile al, dove ilospiterà laper il match di campionato. Il club neroverde, infatti, ha reso noto che "la disponibilità dei tagliandi è terminata in tutti i Settori tranne in Tribuna Sud. In Tribuna Sud potranno acquistare i biglietti esclusivamente i possessori della Sassuolo Card, e per questioni di sicurezza ed ordine pubblico è assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo".