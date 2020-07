Un po’ come doveva essere Gosens nella sfida tra Juventus e Atalanta (poi escluso per un problema fisico dell’ultimo minuto), Manuel Locatelli sarà l’osservato speciale del match contro il Sassuolo, in programma domani sera al Mapei Stadium. Il centrocampista ex Milan rientra tra gli obiettivi di mercato di Paratici, anche se il club neroverde chiede tanto per il 22enne, ben 25 milioni, che la Juve potrebbe abbassare inserendo una contropartita tecnica come Hans Nicolussi Caviglia, gradito al Sassuolo.