Dopo la vittoria nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona, latorna in campo quest'oggi per la sfida di campionato contro il, fondamentale per continuare ad avvicinarsi alla zona Europa. Da segnalare la presenza tra i titolari bianconeri di Tommaso, esterno classe 2002 all'esordio in Serie A dopo i pochi minuti disputati in Champions contro il PSG. Fischio d'inizio al Mapei Stadium alle 18.00.: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurentiè. All. Dionisi