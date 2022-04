Dietro, Roma, Fiorentina e Lazio hanno mancato l'occasione per mettere pressione alla Vecchia Signora. Davanti, passo falso del Napoli che saluta le speranze scudetto. Per questo, la partita dellacontro ilassume ancora più peso: vincere contro i neroverdi, infatti, significherebbe consolidare il quarto posto in classifica, obiettivo minimo stagionale, e mettere nel mirino il gradino più basso del podio.: Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Danilo, Zakaria, Rabiot; Dybala, Morata