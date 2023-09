La Juventus torna in campo per la quinta giornata di campionato. I bianconeri affrontano il Sassuolo al Mapei Stadium, con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva e conquistare il primo posto in attesa dell'Inter (impegnata domenica contro l'Empoli).una novità visto che non era mai successo dal suo ritorno a Torino. Confermata la coppia Chiesa-Vlahovic che proverà a trascinare nuovamente la Juve. Di seguito le formazioni ufficiali.Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Matheus Henrique, Boloca; Berardi Bajrami, Lauriente; Pinamonti.Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.