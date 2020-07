Sassuolo-Juventus, calcio d'inizio alle ore 21.45, è una gara valevole per la 33esima giornata del campionato italiano in Serie A. I bianconeri, reduci dalla sconfitta con il Milan e dal pareggio con l'Atalanta, vogliono tornare all'appuntamento con i tre punti per consolidare il primo posto in classifica. Resta su IlBianconero per approfondimenti e pagelle.



FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.