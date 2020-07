Roberto De Zerbi prepara la sfida con la Juventus in programma stasera alle 21.45. I neroverdi se la giocheranno a viso aperto com'è nelle corde del loro allenatore. Ultimi dubbi da sciogliere per De Zerbi, che davanti a Consigli dovrebbe scendere in campo con Marlon e Ferrari al centro e Kyriakopoulos a sinistra; il dubbio è sull'altra fascia, dove Muldur è favorito su Toljan. I due mediani sono Locatelli (osservato speciale) e Bourabia. Dietro a Ciccio Caputo, che torna titolare dopo la vittoria con la Lazio, agiranno Berardi, Djuricic e Boga, anche lui nel mirino di Paratici. Verso la panchina il giovane Raspadori.