Sassuolo-Juventus, calcio d'inizio alle ore 21.45, è una gara valevole per la 33esima giornata del campionato italiano in Serie A. I bianconeri, reduci dalla sconfitta con il Milan e dal pareggio con l'Atalanta, vogliono tornare all'appuntamento con i tre punti per consolidare il primo posto in classifica. Ecco le statistiche in diretta dei giocatori impegnati questa sera: seguite i numeri LIVE su IlBianconero.com.