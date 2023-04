Dare continuità alla vittoria contro lo Sporting, dimenticare la sconfitta dolorosa contro la Lazio e rosicchiare ancora punti a chi davanti ne ha persi nel corso del sabato di campionato, in attesa di quello che succederà il 19 aprile. Latorna in campo questo pomeriggio per affrontare il, con le scorie dell'Europa League ma con le motivazioni di chi é impegnato in una rincorsa in campionato.- La partita tra Juventus e Sassuolo é un'esclusiva Dazn.- Massimiliano Allegri cambia tanto rispetto allo Sporting, ruota gli uomini ma si affida ancora al 3-5-2.