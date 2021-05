1









Aggrappati all'ultimo filo, ma con una speranza sempre più flebile. La Juventus prova a ripartire da Reggio Emilia, dove troverà il Sassuolo di Roberto De Zerbi, in piena corsa per il settimo posto e con la ghiottissima chance di partecipare alla nuova Conference League.



I bianconeri, reduci dal doloroso ko con il Milan, dovranno dare necessariamente una sterzata alla propria stagione: al momento, il quarto posto dista tre punti, occupato da Milan e Atalanta che hanno una partita in meno rispetto al Napoli, attualmente secondo a 72 punti. La corsa sembra essere proprio sugli azzurri: in caso di vittoria, la Juve si porterebbe nuovamente a una lunghezza dai partenopei, impegnati nella prossima giornata a Firenze.



DOVE VEDERLA - Sassuolo-Juve avrà inizio alle ore 20.45 e sarà visibile sulla piattaforma DAZN e sul canale satellitare DAZN1. In streaming sarà visibile su tutte le piattaforme di DAZN.



LE SCELTE - Tutti convocati per Andrea Pirlo, dunque Cristiano Ronaldo ci sarà. A fargli compagnia in attacco, sempre più probabile la presenza di Paulo Dybala in attacco. Dubbi a centrocampo e uno in difesa: guarda la gallery dedicata per le probabili formazioni.