Questa sera la Juve farà visita al Sassuolo di Dionisi, dove in ballo ci saranno 3 punti pesantissimi per quella che è la lotta al quarto posto. I bianconeri devono infatti approfittare dei passi falsi di Roma e Fiorentina e, in caso di vittoria si avvicinerebbe sensibilmente a qualificarsi per la prossima Champions League. Di seguito tutte le informazioni sul match, dalle probabili formazioni a dove vederla.



DOVE VEDERLA - La gara verrà trasmessa su DAZN, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre). ​Qui su ilBianconero.com diretta testuale con ampio pre e post partita, con tutti i commenti del nostro inviato all'Allianz Stadium.



PROBABILI FORMAZIONI - JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Danilo Zakaria, Rabiot; Morata, Dybala.