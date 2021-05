2









"Imbarca acqua a lungo ma la fortuna, per una volta, assiste. Il resto è campioni con spazio: per loro, quasi troppo facile". Questo il commento della Gazzetta dello Sport ai voti bianconeri in Sassuolo-Juve. La squadra di Pirlo soffre, rischia di andare sotto e viene salvata da Gigi Buffon. Che poi ci mette un'altra bella e importante parata. Problemi risolti? No. Champions conquistata? No. Ma intanto arrivano tre punti importantissimi e la Juve rialza la testa. Come sono andati i singoli? Dai giornali arrivano tanti giudizi: "Arthur fatica", "Come sgasa Chiesa" e "Rabiot sulle montagne russe".



Tutti i voti dei quotidiani nella nostra gallery.