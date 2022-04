7









Non si va oltre il 7, e di 7 se ne vedono pochissimi. Nelle pagelle dei giornali, lo specchio di quella che è stata la partita tra Sassuolo e Juventus, nelle prestazioni dei bianconeri. Discrete, modeste, senza particolari spunti. Ad essere premiati, e non potrebbe essere altrimenti, gli autori dei due gol, Dybala e Kean. Entrambi autori di una prova non particolarmente brillante ma, al contempo, protagonisti assoluti con due gol che pesano tantissimo nella corsa al quarto posto.



