La Juventus cade ancora in campionato; dopo la sconfitta con la Lazio all'Olimpico, arriva il ko a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una partita che lo stesso allenatore ha detto non essere stata all'altezza e che i bianconeri hanno meritato di perdere.A dimostrazione di ciò anche le pagelle dei quotidiani sportivi, che dannoma non solo. In pochi si salvano nella disfatta del Mapei, uno di questi, il più giovane e inesperto, Barbieri. In gallery i voti dei principali giornali.