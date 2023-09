La partenza forte, poi la beffa, le reazioni e... un po' di sfortuna, altrettanti errori tecnici. La Juve va avanti, indietro, destra e sinistra: è un punto indefinibile, se non in classifica., una gara che Allegri difficilmente dimenticherà. Una gara in cui i big (più Gatti) tradiscono più di ogni altra situazione di gioco o di campo. A partire da Szczesny e proseguendo con Danilo, pure Vlahovic è vittima di una prestazione da dimenticare.