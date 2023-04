Si è appena conclusa la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Gara che è stata piuttosto combattuta per quasi tutta la durata della stessa, ma con Gregory Defrel che ha rotto l'equilibrio attorno al minuto numero 65, quando per effetto di un passaggio sbagliato di Fagioli è riuscito a battere Perin, che fino a quel momento aveva replicato le ottime prestazioni che gli stanno caratterizzando la stagione in maniera esemplare. Proprio, invece, risulta essere uno dei peggiori degli uomini di Allegri, non solo per il grave errore in occasione della rete che ha sbloccato il match, ma anche per la sua 'assenza' in mezzo al campo. L'ex Cremonese non è riuscito ad incidere e a dare il contributo che tutti i tifosi conoscono, sperando di vederlo nella migliore condizione possibile già dalla gara di ritorno contro lo Sporting Lisbona. Nellaseguentedei bianconeri.