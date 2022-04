6







di Marco Amato

Tonnellate. Questo il peso specifico della vittoria della Juventus contro il Sassuolo. I gol di Dybala e Kean, poco brillanti ma decisivi, regalano ai bianconeri tre punti importantissimi per la corsa alla Champions League, mentre nel mirino adesso compare il terzo posto del Napoli. Certo, quelal vista stasera non è stata una Juventus brillantissima, complice anche le tante assenze. Ma, come già detto in altre occasioni, a questo punto della stagione contano solo i risultati e il pass per la competizione continentale più importante.



