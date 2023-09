La Juventus affronta il Sassuolo per la quinta giornata di campionato. Allegri conferma gli stessi undici visti contro la Lazio; ancora panchina quindi per Fagioli e Weah. Di seguito le formazioni ufficiali.SASSUOLO (4-2-3-1):Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Matheus Henrique, Boloca; Berardi Bajrami, Lauriente; Pinamonti.JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.