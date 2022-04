Questa sera Sassuolo e Juve saranno pronte a darsi battaglia in quello che sarà il posticipo di questo turno di campionato che, ha già regalato grandi sorprese. In attesa di conoscere quali saranno le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco quelli che potrebbero essere gli 11 neroverdi che scenderanno in campo.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.