Scende in campo la Juventus al Mapei Stadium contro il Sassuolo. L'arbitro della sfida è Fabio Maresca di Napoli. Gli assistenti saranno il Sig. Stefano Liberti, della sezione di Pisa, e il Sig. Emanuele Prenna, della sezione di Molfetta. Il IV ufficiale sarà il Sig. Gianpiero Miele, della sezione di Nola. Al VAR ci sarà il Sig. Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, coadiuvato dal Sig. Mauro Galetto, della sezione di Rovigo.

Di seguito tutti gli episodi arbitrali della sfida:



61' - Ammonito De Sciglio per un fallo su Kyriakopoulos



45' - Finisce il primo tempo



44' - Pareggia la gara Paulo Dybala ma i giocatori del Sassuolo protestano per un fallo di Alvaro Morata in precedenza. Dopo controllo al Var è tutto regolare



38'- Protesta Alvaro Morata in occasione del gol del Sassuolo recriminando di aver subito un fallo da Gianluca Scamacca



1'- Inizia la gara