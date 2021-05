. 136 partite in Serie nella stagione scorsa, Giacomelli è l'arbitro di Milan-Roma dell'ottobre 2020 al termine del quale è stato sospeso per due giornate insieme al Var Nasca per errori commessi durante il match. Stasera insieme a lui ci sono i guardalinee Baccini e Galetto, Volpi è il quarto uomo. Banti al Var, Vivenzi Avar.- Il terzo giallo della gara è per Federico Chiesa, che in un contrasto alto con Ferrari salta con il braccio troppo largo rifilando una gomitata all'avversario.- Proteste di Locatelli sul gol di Rabiot: il centrocampista neroverde si è lamentato di un presunto tocco di mano di Arthur su un rimpallo. Il brasiliano però prende nettamente il pallone con la spalla, giusta la decisione di Giacomelli di convalidare la rete.- Il primo bianconero ammonito è Danilo per un intervento troppo energico su Raspadori: nel tentativo di calciare via il pallone prende il piede dell'avversario.- Intervento irregolare di Marlon su Cristiano Ronaldo: il difensore allunga il braccio colpendo il portoghese al collo, Giacomelli estrae il primo cartellino giallo del match.- Dribbling di Raspadori su Bonucci, che allunga la gamba destra prendendo solo l'avversario: Giacomelli non ha dubbi e indica il dischetto