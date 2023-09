La Juventus è ospite del Sassuolo al Mapei Stadium (calcio d'inizio ore 18). I bianconeri perdono 4-2. L'episodio che fa più discutere è il fallo di Berardi su Bremer, che meritava il rosso.COLOMBORASPOLLINI – AFFATATOIV: SOZZAVAR: FABBRIAVAR: DI MARTINO81' - Check del Var sul 3-2 del Sassuolo per un possibile fuorigioco di Pinamonti ma è tutto regolare.62' - Vina ammonito per perdite di tempo.58' - Brutto fallo di Berardi su Bremer, Colombo estrae solo il giallo. Check del Var che però conferma la decisione.55' - Seconda ammonizione in casa Juve, questa volta per Danilo, fallo su Berardi.51' - Boloca ferma Chiesa al limite dell'area, giallo per il centrocampista del Sassuolo.43' - Gatti in area colpisce il braccio di Tressoldi, l'arbitro non fischia il rigore. In ogni caso c'era fuorigioco in precedenza.36' - Rabiot ferma una ripartenza, questa volta per l'arbitro è fallo da ammonizione. Primo giallo del match.33' - Vlahovic atterrato da dietro, per Colombo però fallo da non ammonizione, con le proteste del serbo.11' - Tiro di Pinamonti, respinge Bremer, velocissimo check del Var ma è tutto regolare.5' - Dusan Vlahovic a terra dopo un contatto in mezzo al campo, per l'arbitro non c'è fallo; il serbo non contento della decisione.1' - inizia il match, dirige l'incontro l'arbitro Colombo.