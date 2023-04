Il match tra, in scena alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è il primo posticipo domenicale della. Di seguito gli episodi arbitrali dubbi analizzati dalla moviola de IlBianconero.com:– Arbitro: Rapuano. Assistenti: Tegoni e Di Monte. Quarto uomo: Meraviglia. VAR: Marini. AVAR: Abisso.64' - Regolare il gol di Defrel: vale il vantaggio neroverde.62' - Lopez atterrato in area, ma non è calcio di rigore. Paredes non tocca mai il pallone, ma il contatto del centrocampista francese è con Bremer, che entra in contrasto duro in contrasto. E' solo uno scontro di gioco. Nulla da segnalare.45' - Un tempo intero e nessun episodio da segnalare: la dice lunga, lunghissima, su quanto visto finora. Per Rapuano, una direzione finora impeccabile.1' - Calcio d'inizio.