Non solo i giocatori bianconeri. Anche l'arbitro Andrea(con i colleghi al) è stato bocciato dai giornali in edicola oggi, che evidentemente non ne hanno apprezzato l'operato nel match tra. A pesare sulla valutazione negativa, innanzitutto, il mancato rosso a Domenicoper una brutta entrata a gamba tesa su Gleison, che avrebbe potuto farne le spese in maniera grave, ma non è il solo errore nella sua serata. Qui sotto ladei quotidiani.- La gamba di Bremer che va in iperestensione dopo il colpo di Berardi dovrebbe far capire a Colombo (ma anche al Var Fabbri, che in qualche modo deve comunicare bene...) che l’entrata del neroverde al 13’ s.t. è da rosso immediato: ci sono tutti i crismi per poter estrarre il cartellino “top” subito, ovvero tacchetti esposti, contatto alto, pericoloso e che mette in grave pericolo la sicurezza del giocatore che quell’intervento lo subisce. Colombo, in collegamento con Fabbri, estrae solo il giallo forse tradito dalla gamba di Berardi che si flette leggermente e dalla scarsa velocità d’impatto. Ma, pur se involontario, il colpo c’è: non c’è vigorìa sproporzionata ma l’incolumità del giocatore, secondo regolamento, è messa in pericolo. Il resto? Braccio da rigore di Ruan - su tiro di Gatti, 43’ p.t. - ma ad inizio azione Vlahovic è in fuorigioco di testa.- Si fa una dormita sull'entrataccia da rosso di Berardi, il Var non lo sveglia.- Errore grave dell’arbitro Colombo, che sarà difeso a spada tratta dal designatore Rocchi (eppure per un rosso non chiaro non fatto da Aureliano in Catanzaro-Parma, l’arbitro è stato fermato): il mancato rosso a Berardi è da brividi, complimenti vivissimi anche al Var Fabbri (e vabbè...).- Essere complici è reato.