Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, l'ex arbitro internazionale Massimoha analizzato anche l'operato del collega Antonio(con Marini al Var) nel match di ieri tra. Bocciatura netta (5) per il fischietto: "Fino al 93' avrebbe meritato un 6.5, ma è bocciato perché un arbitro che sta facendo una bella stagione non si può permettere di stoppare una ripartenza in tre contro uno per ammonire un giocatore. Mi riferisco al giallo dato aper il fallo su, fermando il gioco ha interrotto un'azione pericolosa del Sassuolo. Errore clamoroso per il livello dell'arbitro e della gara. Regolare l'intervento disu Matheus, giusto non fischiare il rigore".