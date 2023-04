Domenico Berardi non sarà a disposizione per Sassuolo-Juventus, match valido per la 30ª giornata di Serie A. Lo ha annunciato in conferenza stampa, alla vigilia dalla gara, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi: "Domenico non ci sarà, tagliamo la testa al toro. Sono uscite notizie senza che la società abbia fatto comunicati. Un piccolo problemino che lo ha costretto a uscire con il Verona, così togliamo anche dubbi sulla sostituzione. Contiamo di averlo molto presto".