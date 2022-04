Alessio Dionisi nel corso dell'intervista post partita ha rivelato che Giorgios Kyriakopoulos era stato espulso al termine della sfida contro la Juventus. Una notizia che ha lasciato tutti perplessi in quanto nessuno si era accorto. Il giocatore è stato espulso per le numerose e prolungate proteste. Ora resta da capire l'entità delle parole rivolte per capire la durata della squalifica.