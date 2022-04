L'ha decisa lui la gara: Moise Kean. L'attaccante ha parlato a Dazn. Queste le sue parole:



PARTITA - "Sono entrato per portare un buon risultato alla squadra, quando entri devi farti trovare pronto. L'obiettivo è il terzo posto ma noi pensiamo a fare più punti possibili. Oggi era importante. Giocare fuori casa non è facile, il Sassuolo sta bene ma siamo riusciti a farcela. Futuro? Io mi faccio trovare pronto quando mi chiamano per dare il 100% per la maglia e per la squadra".