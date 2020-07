Jeremie Boga è uno dei calciatori dele che questa sera saranno tra i protagonisti della sfida del Mapei Stadium. I bianconeri sperano che l'ex Chelsea non metta in mostra tutte le sue qualità e in attesa di sentire le sirene del mercato l'esterno pensa solo ai 90 minuti di questa sera.Appuntamento fissato, per quello sul mercato c'è ancora tempo.