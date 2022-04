La Gazzetta dello Sport ha analizzato l'arbitraggio di Maresca in Sassuolo-Juventus:



"La direzione di Maresca ruota attorno a un episodio molto dubbio, quello sul primo gol della Juve. In particolare sul pallone recuperato da Morata che va a “cinturare” Kyriakopoulos con un intervento molto energico: l’arbitro lo valuta come regolare contrasto di gioco. Il guardalinee a due passi non segnala nulla. Decisione al limite, fischiare fallo non sarebbe stato un errore. In questo caso il Var non può intervenire, è l’arbitro che dal campo deve stabilire l’intensità del contatto. Sul gol del Sassuolo è invece Morata a protestare per un presunto fallo subito da Scamacca ma Maresca vede bene: il contatto è regolare. A inizio partita manca il giallo ad Alex Sandro che dopo soli 30 secondi entra duro su Berardi. Corrette tutte le altre ammonizioni".