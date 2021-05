"Roberto De Zerbi ha disputato otto match contro la Juventus in Serie A da allenatore (2N, 6P), solo contro l’Udinese (nove) ha collezionato più gare senza mai vincere nel torneo."



Questo dato, riportato dalla Juventus stessa nel proprio sito ufficiale, stuzzicherà gli amanti della cabala. L'allenatore del Sassuolo riuscirà forse stasera a sfatare il suo tabù contro la squadra bianconera?

Per la Juve quella del Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà un crocevia delicatissimo per la corsa Champions e per il futuro immediato di mister Pirlo.