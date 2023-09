"Il Sassuolo ha subito sei gol nell’ultima mezz’ora di gioco, record negativo del campionato in corso e ha incassato il 44% dei suoi gol totali (quattro su nove) nell’ultimo quarto d’ora di match, record negativo in percentuale in questa Serie A.Nessuna squadra ha subito più gol del Sassuolo su calcio piazzato nel campionato in corso (quattro, al pari dell’Empoli).Solo la Fiorentina (tre) ha segnato più gol di Sassuolo e Juventus (entrambi due) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato.La Juventus ha il secondo miglior dato di Expected Goals a favore del campionato dopo l’Inter (9.99 vs 7.76), mentre ha il miglior dato per Expected Goals contro (2.42 finora, meno di qualsiasi formazione).La Juventus è la formazione che ha vinto in percentuale il maggior numero di duelli in questa stagione di Serie A (57%)".