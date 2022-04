Quella di domani sera tra Sassuolo e Juve sarà una gara cruciale per la stagione dei bianconeri che, avranno forse la chance più ghiotta dell'intero campionato per archiviare la pratica quarto posto e qualificarsi così alla prossima Champions. Ma non sarà una passeggiata, perchè di fronte ci sarà la squadra di Dionisi, la quale anche essa va a caccia di un traguardo storico. Il Sassuolo ha infatti vinto le ultime tre gare interne di Serie A, ma non ha mai collezionato quattro successi interni consecutivi nella sua storia nel massimo campionato.