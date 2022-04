Direzione Sassuolo. La Juventus parte per la trasferta di campionato, domani sera giocherà contro i neroverdi di Dionisi. E se i primi dubbi riguardavano problemi fisici di Danilo, adesso la preoccupazione si è spostata su Cuadrado, grande assente del match di domani.



NON E' CONVOCATO - Juan non è stato convocato per la partita con il Sassuolo: durante l'allenamento di oggi pomeriggio ha infatti subito un affaticamento muscolare all'adduttore sinistro. Sarà valutato nella giornata di domani.



I CONVOCATI - Ecco l'elenco dei convocati da Allegri per la prossima partita.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin; difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani; centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti, Zuelli; attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean.