Sarà titolare, Gigi Buffon. Nella partita di domani contro il Sassuolo, la Juventus ritroverà il suo portiere di mille battaglie e proverà a dargli un degno congedo in campionato. Buffon, infatti, dovrebbe terminare qui la sua esperienza in Serie A con i bianconeri: l'altra partita che giocherà sarà la finale di Coppa Italia, sempre al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un degno saluto per una storia grandiosa: provando a fare l'ultimo pezzetto di storia.