Tra la Juventus e lo scudetto c’è di mezzo il Sassuolo. Stasera al Mapei Stadium, i bianconeri saranno impegnati in una difficile sfida, contro la seconda più in forma del campionato insieme all’Atalanta, affrontata nel turno precedente. Sassuolo-Juve è anche De Zerbi-Sarri, come titola La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna: “Allievo contro prof”. Ecco la principale differenza tra i due, entrambi filosofi del bel calcio, ma posti in dimensioni diverse: “Ecco, se il Sarri juventino ha imparato a farsi concavo e convesso in base alla partita, il tecnico del Sassuolo non arretra mai dall’ortodossia: uno ha incontrato la realtà e l’obbligo assoluto della vittoria, l’altro in provincia può inseguire l’utopia”.