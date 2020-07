Ci ha provato, ma niente: la spalla faceva troppo male. Matthijs de Ligt, al 35', quasi ha dovuto abbandonare il campo in Sassuolo-Juve: un'altra botta alla spalla destra, già infortunata contro l'Atalanta e tartassata durante tutta la stagione, lo ha portato ad alzare bandiera bianca. Solo per un momento, perché poi è sorto il problema Chiellini.



PROBLEMA CHIELLINI - Un imprevisto che Sarri ha provato a tamponare con l'ingresso di Rugani, volendo risparmiare Bonucci a causa del problema al piede che lo tormenta da giorni. Ecco, dopo i primi tentennamenti, alla fine il capitano bianconero ha optato per la sostituzione. Il problema dovrebbe essere di natura muscolare.