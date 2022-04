La Juventus scenderà in campo lunedì sera contro il Sassuolo. Nella giornata di oggi l'AIA ha ufficializzato gli arbitri delle varie gare. Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli ad arbitrare la gara tra Sassuolo e Juventus valida per la 34^ giornata di Serie A. Come assistenti arbitrali sono stati scelti Liberti e Prenna. Il quarto uomo sarà Miele. Al VAR ci sarà Aureliano coadiuvato dall’assistente al VAR Galetto.