All'intervallo di Juventus-Sassuolo Danilo ha parlato così a Dazn: "Sapevamo la gara che ci aspettava e abbiamo provato ad essere corti, poi quando avevamo le opportunità per ripartire siamo riusciti a fare male. Abbiamo fatto bene, ma non basta; nel secondo tempo dobbiamo essere più concentrati perché il Sassuolo è una squadra con le palle. Cosa ci ha detto Pirlo? Che l'atteggiamento deve essere questo. Sappiamo che non stiamo riuscendo a fare il calcio che vogliamo, ma dobbiamo continuare a lottare come stiamo facendo".