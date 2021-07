C'è ancora distanza tra la Juventus e il Sassuolo per l'affare. Il centrocampista ha già detto sì da tempo ai bianconeri ma manca ancora l'intesa tra club. L'ultima offerta di Cherubini era di un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni che poteva diventare obbligo in caso di Champions League, ma neanche l'inserimento del 25% sulla futura rivendita ha fatto cambiare idea al Sassuolo, che per Locatelli, di milioni, ne chiede almeno 40.