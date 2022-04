18







di Marcello Chirico

Una Juventus non brillante, ma che conquista tre punti pesantissimi in ottica Champions League. La squadra bianconera batte 2 a 1 il Sassuolo e stacca la concorrenza in classifica, mettendo nel mirino il Napoli. Dopo la vittoria conquistata all'ultimo minuto, grazie al gol di Kean, dono diversi gli spunti per il dibattito.



Ad analizzare Sassuolo-Juventus, il commento a caldo del direttore editoriale de ilBianconero.com, Marcello Chirico.



