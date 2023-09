Errori clamorosi per alcuni giocatori di Serie A. A cominciare da quel disastro di portiere. A volte Szczesny ha quei momenti? Ma andava levato alla fine del primo tempo, non è normale che si faccia autogol in questa maniera!



Pesano infatti sul risultato, quegli errori, che non sono ammissibili. Chiariamo: non è tra i migliori al mondo. Anche sul quarto gol, ma dove sei? Non glielo dici?



Vlahovic torna quello dell'anno scorso, ma a steccare sono praticamente tutti. Bremer, Gatti - il peggiore -, lo stesso Danilo. E su Berardi: cosa s'inventeranno adesso? Torneranno a parlare della velocità dell'intervento?



