Uno screzio tra amici. Praticamente un'incomprensione. E' capitata nella fase finale di un concitatissimo Sassuolo-Juve. Cos'è successo? Che con Traoré a terra, i bianconeri hanno deciso di non buttare palla fuori nonostante il fair play nei novanta minuti dei neroverdi. Incitati soprattutto da Leonardo Bonucci, a bordocampo per l'occasione, l'azione juventina è arrivata a compimento tra le polemiche della panchina e dei giocatori emiliani. Soprattutto Peluso, ex della gara, si è lamentato, andando a muso duro con l'amico Bonucci. Nell'azione successiva, il Sassuolo ha "ricambiato" il favore, decidendo di proseguire la manovra nonostante la scivolata scomposta che aveva costretto Bentancur a rimanere a terra. Tensione anche tra i due allenatori: nelle due azioni, Sarri e De Zerbi non si sono trattenuti...