Una Juventus attenta e micidiale nelle ripartenze ha superato per 3 a 1 il Sassuolo sul difficile campo del Mapei Stadium. Il Sassuolo ha spesso cercato di portare diversi uomini oltre alla linea della palla facendosi trovare scoperto, soprattutto nelle marcature preventive, non appena la Juventus riusciva a riconquistare il possesso e partire quindi in velocità. Il terzo gol ne è un esempio: 5 giocatori coinvolti con giocate di prima e movimento senza palla. Andiamo a rivedere l’azione.



IL GOL DI DYBALA



Il Sassuolo è in possesso nella trequarti bianconera: la verticalizzazione del giocatore emiliano viene intercettata da de Ligt che di prima lancia subito in avanti.



Ronaldo, il giocatore più avanzato, e in posizione centrale, funge da boa giocando di sponda. Addomestica il pallone e prima dell’intervento di un avversario appoggia per Rabiot che si propone per lo scarico.



Intanto, prima ancora che il portoghese stoppi la palla, già Dybala sulla sinistra e Kulusevski sulla destra attaccano lo spazio davanti a loro.



Rabiot, sempre di prima, lancia lo svedese: difesa del Sassuolo in netta difficoltà costretta a ripiegare a palla scoperta e senza riuscire a coprire le linee di passaggio.



Ne approfitta Kulusesvki, che sempre ovviamente di prima, in corsa taglia il campo per Dybala ormai libero sulla destra.



Entrato in area la Joya batte Consigli con un tocco di classe.