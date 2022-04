18









La Juve questa sera avrà un enorme chance di allungare sulle inseguitrici e mettere un tassello pesantissimo in quella che è la lotta per un posto in Champions. C'è un dato però a cui i bianconeri dovranno prestare particolare attenzione e risiede nel punto di forza dei neroverdi, l'attacco. Le partite del Sassuolo nel girone di ritorno di questo campionato infatti, sono quelle che hanno visto più tiri in totale (443, tra i 233 effettuati e i 210 ricevuti) e più gol segnati (50, tra i 28 fatti e i 22 subiti). Stando ai dati raccolti dalla piattaforma Opta dunque, la retroguardia è avvisata.