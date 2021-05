La Juventus non ha mai mollato la presa per Manuel Locatelli. Dopo aver sbattuto contro un muro nelle scorse sessioni di mercato, i bianconeri insisteranno col Sassuolo anche l'estate prossima per trovare l'accordo. Il giocatore intanto scalpita per fare il grande salto in una big, è un classe '98 e in futuro sarà uno dei protagonisti della Nazionale di Roberto Mancini. Nel frattempo si è già messo in vetrina con i neroverdi, attirando anche l'attenzione di Manchester City e Borussia Dortmund. Il Sassuolo ha aperto alla cessione e ora sarà dura tenerlo ancora lì, il ragazzo è ambizioso e la Juve vuole portarlo a Torino.