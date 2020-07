Eppure, vuole giocare. Leonardo Bonucci proverà a stringere i denti e a dissipare l'ultimo dubbio di Maurizio Sarri in vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo. Difficile che riesca ad arginare lo scetticismo dell'allenatore, anche perché ci sono ancora diverse partite e il "riposo precauzionale" - come accaduto con Pjanic per la sfida con l'Atalanta - è un aspetto che in questa fase della stagione va tenuto assolutamente in considerazione. Dunque, possibile l'impiego di Rugani al centro della difesa, insieme all'amico De Ligt. Sulle fasce, complice l'assenza per squalifica di Cuadrado, a destra giocherà Danilo, a sinistra Alex Sandro. TORNA PJANIC - Rientrato, definitivamente, l'allarme Pjanic: il regista è pronto a tornare in campo, ai suoi lati ancora Bentancur e Rabiot. Ramsey sarà ancora fuori, così come Douglas Costa. In attacco, Sarri non cambia nessuna delle scelte precedenti: rinnova la fiducia a Bernardeschi e tiene fuori l'esterno brasiliano. Ronaldo-Dybala certezze incommensurabili.